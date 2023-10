BoxRob é um jogo de plataforma criado pela 7Spot Games. Neste jogo, seu objetivo é carregar carga em um caminhão com sua empilhadeira flexível. Para completar um nível, você precisa coletar todas as caixas e colocá-las no slot apropriado. Alguns níveis são fáceis e você apenas dirige para coletar as caixas, mas à medida que avança no jogo os níveis se tornam mais difíceis. Execute movimentos especiais ou siga sequências para resolver o quebra-cabeça e completar o nível. Não se esqueça de compartilhar o BoxRob com seus amigos e comparar suas pontuações mais altas!Mover para a esquerda/direita - A/DJump - WPick up boxes - Toque ou clique com o botão esquerdo do mouseBoxRob foi criado pela 7Spot Games. Jogue seus outros jogos de quebra-cabeça no Poki: Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 e Truck Loader 5

