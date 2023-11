Truck Loader 3 é um jogo de quebra-cabeça onde você coleta a carga e a carrega em um caminhão. Você está dirigindo uma empilhadeira para coletar todas as caixas que estão espalhadas pelo nível. Colete todas as caixas para completar o nível. Às vezes é necessário apertar botões, puxar alavancas e muito mais, para encontrar a forma correta de recolher a carga. Você consegue completar todos os níveis no Truck Loader 3?Mover para a esquerda/direita - A/DJump - WPick up boxes - Mire e toque/cliqueTruck Loader 3 foi criado pela 7Spot Games, uma desenvolvedora e editora de videogame lituana. Eles têm outros jogos viciantes no Poki: Duo Vikings 3, Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 e ZOOM-BE 3. Eles também têm jogos de caminhão como: Truck Loader 2 e carregadeira de caminhão 5.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Truck Loader 3. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.