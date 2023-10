Duo Survival 3 é um jogo cooperativo para 2 jogadores da 7Spot Games onde você ajuda dois sobreviventes do apocalipse a escapar de zumbis através de níveis cheios de obstáculos. Aproveite os pontos fortes de cada personagem, resolva quebra-cabeças brilhantes, rasteje por salas escondidas, ative engenhocas emocionantes e muito mais! Nosso par favorito de sobreviventes do apocalipse zumbi está de volta para mais aventuras. Você consegue ajudar os dois heróis a encontrar a cura e salvar o mundo? Tente jogar com seu amigo para maximizar a diversão.Move - teclas de seta AD ou Esquerda / Direita Pular - tecla de seta W ou para cima Garrafa de chute / arremesso - tecla de seta S ou para baixoDuo Survival 3 foi criado por 7Spot Games, um desenvolvedor de videogame lituano e editor. Jogue seus outros jogos divertidos gratuitamente no Poki: Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3 e Truck Loader 5

Site: poki.com

