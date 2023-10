ZOOM-BE 2 é a continuação do jogo cooperativo ZOOM-BE original. Desta vez, ZOOM e BE estão em busca de vingança. Jogue sozinho ou com um amigo. Há vários novos níveis, novos inimigos e quebra-cabeças para você resolver. Algumas amizades duram a vida inteira, mas outras duram mais.Mover - teclas de seta AD ou Esquerda/DireitaSaltar - tecla de seta W ou para cimaKick - tecla de seta S ou para baixoZOOM-BE 2 foi criado pela 7Spot Games, uma desenvolvedora e editora de videogames lituana. Jogue seus outros jogos divertidos gratuitamente no Poki: Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 3 e Truck Loader 5

