Duo Survival é um jogo cooperativo para 2 jogadores da 7Spot Games onde você ajuda dois sobreviventes do apocalipse a escapar dos zumbis através de níveis cheios de obstáculos. Junte-se a esta dupla de corajosos aventureiros e entre em um mundo pós-apocalíptico cheio de zumbis famintos. Jogue com um amigo e resolva quebra-cabeças emocionantes, pise em botões, abra portas, ative elevadores... e leve os personagens à cura do vírus. Esta é sua última chance: Decida o destino da humanidade em Duo Survival!Mova - teclas de seta AD ou Esquerda/DireitaSalte - tecla de seta W ou para cimaGarrafa de chute/arremesso - tecla de seta S ou para baixoDuo Survival foi criado pela 7Spot Games, um videogame lituano desenvolvedor e editor. Jogue seus outros jogos divertidos gratuitamente no Poki: Duo Vikings, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3 e Truck Loader 5

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Duo Survival. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.