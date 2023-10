Stickman Climb 2 é um jogo de plataforma stickman onde você deve se equilibrar usando uma picareta e alcançar a bandeira no final da fase. Existem armadilhas e espinhos perigosos no seu caminho, então tome cuidado e preste atenção aos pontos de controle. Você pode personalizar seu avatar stickman desbloqueando novas cores, navios e armas. Você pode jogar Stickman Climb 2 sozinho ou correr contra seu amigo localmente! Use seu machado para se mover pelo palco. Alcance a bandeira para finalizá-la.Move - A / DRespawn - RMove - teclas de seta para esquerda/direitaRespawn - EnterStickman Climb 2 foi criado por No Pressure Studios. Jogue seus outros jogos lendários no Poki: Stickman Climb!, Bossy Toss e Shape Rush Você pode jogar Stickman Climb 2 usando seu desktop e dispositivos móveis no Poki. Jogue em casa ou em qualquer lugar!Você pode jogar Stickman Climb 2 sem instalar ou baixar gratuitamente no Poki.Sim. Você pode personalizar seu personagem em Stickman Climb 2 com novos trajes, skins, ferramentas, acessórios e muito mais!

