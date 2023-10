Escalada Stickman! é um jogo de plataforma stickman desenvolvido pela No Pressure Studios. O jogo tem uma mecânica semelhante a Getting Over It with Bennett Foddy. Você está no comando de um stickman em uma caixa com uma picareta na mão, e seu objetivo é alcançar a bandeira na linha de chegada de cada nível usando os poderes de equilíbrio de seus braços fortes e de sua poderosa picareta! O caminho para a vitória é pavimentado com espinhos mortais, então utilize todos os pontos de controle para manter seu progresso. Use as leis da física a seu favor e você dominará este jogo rapidamente. Alcance o auge da diversão com Stickman Climb! Use seu machado para se mover pelo palco. Mover - setas para esquerda/direitaStickman Climb! foi criado por No Pressure Studios. Jogue o lendário jogo Bossy Toss e o fofo Shape Rush no Poki!

