Shape Rush é uma aventura 3D sobre vôo, formas e cores. Como um metamorfo voador, bata suas asas para atravessar campos, desertos e muitas outras zonas lindamente projetadas. Tudo o que você precisa fazer é assumir a forma correta para passar pelos obstáculos correspondentes. Cuidado com as cores e formas em todos os momentos! Se você for bom em prestar atenção, poderá desbloquear outros personagens e maximizar a diversão. Então prepare-se ou embarque, porque este jogo lhe dará a adrenalina que você está procurando!Mude de forma - Tecla de espaçoShape Rush foi criado pela No Pressure Studios. Confira seu outro jogo incrível Bossy Toss on Poki!

Site: poki.com

