Infinity Loop: Hex é um jogo de reflexão onde você cria padrões de loop girando todas as formas e linhas na tela. Você pode resolver uma ampla coleção de quebra-cabeças coloridos e relaxantes meticulosamente projetados em um tabuleiro hexagonal. Basta tocar com o dedo ou clicar com o mouse para girar uma forma. Faça o mesmo com todas as outras linhas para criar formas fechadas. Não há cronômetro ou qualquer outro tipo de pressão. Infinity Loop: Hex permite que você junte as peças no seu próprio ritmo. O jogo ainda permite que você tire uma foto rápida do resultado final depois de montar todas as peças. Esta experiência de quebra-cabeça limpa e simples permite que você crie loops de uma nova maneira e também ajuda a melhorar seus níveis de foco e atenção. Use o botão esquerdo do mouse ou o dedo para girar cada peça individual para criar padrões de loop. pela InfinityGames, uma equipa de desenvolvimento de jogos sediada em Portugal. Jogue seus outros jogos de quebra-cabeça no Poki: Spider Solitaire, Energy, Infinity Loop, Merge Shapes, Shapes, Sudoblocks, Solitaire e Wood Blocks 3D

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Infinity Loop: Hex. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.