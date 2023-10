Maze: Path of Light é um jogo de raciocínio onde você atravessa um labirinto como um feixe de luz. Seu objetivo é chegar ao final de cada labirinto para passar ao próximo nível. Você se move escolhendo uma direção em cada cruzamento, enviando o feixe de luz para seguir o caminho. Pense qual caminho é o melhor a seguir antes de escolher! Você está pronto para relaxar com este jogo de labirinto satisfatório? Espere o feixe de luz chegar a uma encruzilhada e selecione um caminho clicando nos pontos de luz. Você também pode selecionar um caminho com as teclas de seta ou WASDMaze: Path of Light foi criado por InfinityGames.io. Jogue seus outros jogos no Poki: Energy, Infinity Loop: Hex, Merge Shapes, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

