Infinity Loop é um jogo relaxante onde seu objetivo é criar padrões de loop girando todas as formas e linhas na tela. Tente pensar em maneiras de conectar todas as linhas em uma forma fechada. Quando você completar um loop com sucesso, o circuito final acenderá para você dar um passo atrás e examinar. Além disso, existem dezenas de formas meticulosamente projetadas para descobrir! Você está pronto para relaxar e se livrar de todo o estresse? Conecte todas as formas para formar um laço fechado. Girar forma - botão esquerdo do mouseInfinity Loop foi criado por InfinityGames.io. Jogue seus outros jogos no Poki: Energy, Infinity Loop: Hex, Merge Shapes, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

Site: poki.com

