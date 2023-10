Solitaire é um jogo de cartas criado pela Infinity Games. Neste jogo, seu objetivo é empilhar as cartas do baralho em ordem crescente ou decrescente. Certifique-se de sempre seguir com a cor oposta! Clique na lâmpada e nos outros ícones de dicas para obter ajuda quando estiver preso. Você pode até embaralhar as cartas de graça! Vá em frente e jogue esta experiência relaxante de Paciência em seu desktop e celular no Poki! Use o mouse ou trackpad para escolher a carta que deseja jogar. Paciência foi criado pela Infinity Games. Jogue seus outros jogos no Poki: Infinity Loop, Infinity Loop: Hex, Merge Shapes, Shapes, Energy, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Solitaire. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.