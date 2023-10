Energy é um jogo de quebra-cabeça onde você precisa clicar ou tocar nas linhas para conectá-las a outras, criando finalmente um loop completo. Quando uma linha é conectada a uma lâmpada, ela acende. Ilumine todas as linhas para completar o nível. Diz-se que o design do jogo calmo e minimalista combinado com a trilha sonora relaxante ajuda a reduzir o estresse dos jogadores. O jogo irá introduzir lentamente mais elementos de jogabilidade e fontes de energia para aumentar lentamente a dificuldade do jogo. Ao completar os níveis, as linhas de conexão formarão uma bela imagem. Você consegue terminar todos os níveis em Energia?Como jogar Energia?Toque nas linhas para girá-las na formação correta. Você está preso? Pressione a lâmpada no canto superior direito para completar uma parte do nível e assistir a um pequeno vídeo. Quem criou Energy?Energy foi criado por InfinityGames.io. Jogue seus outros jogos no Poki: Infinity Loop, Infinity Loop: Hex, Merge Shapes, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

