Merge Shapes é um jogo de quebra-cabeça criado pela Infinity Games. Relaxe enquanto treina seu cérebro deslizando e mesclando formas idênticas. Deslize ou use as teclas do teclado para deslizar as formas em qualquer uma das quatro direções. Se você combinar blocos que tenham o mesmo número de pontos, formato e cor, poderá mesclá-los até chegar ao infinito. Ao combinar 3 ou mais peças, você carregará o Combo Breaker. Quando estiver totalmente carregado, você poderá atualizar 2 de seus blocos. Use o Martelo para destruir alguns blocos ou aplique o Arco-Íris Duplo para obter uma peça que se combinará com qualquer ponto. Se estiver preso, você também pode usar a função aleatória para uma segunda chance. Vá em frente e comece a mesclar até o infinito!Deslize ou use as teclas do teclado para deslizar as formas em qualquer uma das quatro direções.Mesclar - WASD ou teclas de setaMesclar formas foi criado pela Infinity Games. Jogue seus outros jogos no Poki: Infinity Loop, Infinity Loop: Hex, Energy, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

Site: poki.com

