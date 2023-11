Sudoku é um jogo de quebra-cabeça onde você organiza blocos de sudoku numerados em várias linhas e colunas. Você recebe uma grade 9x9 com alguns números já preenchidos. Preencha os quadrados restantes com qualquer número de 1 a 9. O quebra-cabeça estará completo quando cada linha, cada coluna e cada quadrado 3x3 do quebra-cabeça contiverem os números de 1 a 9, com cada número aparecendo apenas uma vez. Analise as linhas e colunas que se cruzam para descobrir os números que faltam e coloque-os na série para completar o sudoku. Existem vários níveis de dificuldade neste jogo, então escolha aquele que se adapta ao seu humor e aproveite esta experiência satisfatória de quebra-cabeça! Use o dedo ou o botão esquerdo do mouse para selecionar uma peça. Você pode usar o teclado numérico ou o painel do jogo para preencher um número. Você deve descobrir os dígitos adequados para cada espaço. Cada linha, coluna e seção deve conter um de cada dígito. Se você tiver dúvidas, use uma dica!O Sudoku foi criado pela InfinityGames, uma equipe de desenvolvimento de jogos com sede em Portugal. Jogue seus outros jogos de quebra-cabeça no Poki: Infinity Loop: Hex, Spider Solitaire, Energy, Infinity Loop, Merge Shapes, Shapes, Sudoblocks, Solitaire e Wood Blocks 3DVocê pode jogar Sudoku gratuitamente no Poki.Sudoku pode ser jogado no seu computador e celular dispositivos como telefones e tablets.

Site: poki.com

