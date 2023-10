1010! Deluxe é um jogo de quebra-cabeça onde você organiza as formas em linhas e colunas perfeitas para pontuar! Em 1010! Deluxe, você deve levar suas habilidades em Tetris para o próximo nível. Coloque estrategicamente todas as três formas no tabuleiro durante cada rodada. Quando você forma uma linha ou coluna completa, as peças serão convertidas em pontos! Não se esqueça de compartilhar 1001! Deluxe com seus amigos e compare suas pontuações! Use o mouse para mover as peças. Clique com o botão esquerdo ou toque para interagir.1010! Deluxe foi criado pela Poki Studios!

