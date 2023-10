11-11 é um jogo de quebra-cabeça onde o usuário deve colocar blocos em um tabuleiro e agrupá-los para ganhar pontos. Arraste os blocos coloridos para o tabuleiro e ganhe pontos completando linhas e colunas. Preste atenção nas formas para não ficar sem espaço e coloque-se à prova neste quebra-cabeça viciante!Use o cursor do mouse para selecionar, arrastar e colocar os blocos no tabuleiro.Sobre o criador:Hypersnake foi criado por CompreHTML5. Você pode jogar seus outros jogos Winter Dodge e Hypersnake no Poki!

Site: poki.com

