Scary Hill é um jogo de quebra-cabeça 2D isométrico. Aproveite este jogo viciante com tema de Halloween e descubra até onde você pode chegar! Salte de cubo em cubo e evite todos os tipos de armadilhas e inimigos, colete todos os doces e tesouros que encontrar pelo caminho e tente melhorar sua melhor pontuação. Você tem coragem de se juntar a esta aventura na Colina Assustadora?Mover - Teclas de setaSelecionar - Clique esquerdo do mouseScary Hill foi criado por BuyHTML5. Jogue outros jogos, como Hypersnake, 11-11 ou Tiny Fishing no Poki!

Site: poki.com

