Forgotten Hill: The Wardrobe 2 é a assustadora sequência de apontar e clicar de The Wardrobe, desenvolvida pela FM Studio. Bem a tempo para o Halloween, você continua sua jornada. Depois de adquirir um lindo guarda-roupa e encontrar uma chave de ouro enquanto pescava, as coisas começam a mudar. Um dia, a casa parece vazia e você descobre que suas filhas estão desaparecidas... Explore a casa e procure por todas as pistas que encontrar! Eles podem levar você até suas filhas... Você está pronto para esta nova aventura de Halloween que vai lhe causar arrepios na espinha?Como jogar Forgotten Hill: The Wardrobe 2?Clique nos itens de interesse para pegá-los e armazená-los seu inventário. A partir daí você pode clicar neles e usá-los em outros itens ou portas do jogo. Preso? Tente o ? ícone para ver se você consegue uma dica! Forgotten Hill: The Wardrobe 2 foi criado pelo FM Studio. Eles têm outros grandes jogos de terror no Poki, como Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer e Forgotten Hill: Surgery. Não se esqueça de jogar Pixel Volley também!

poki.com

