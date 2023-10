Forgotten Hill: The Wardrobe 3 é a assustadora sequência de apontar e clicar de The Wardrobe e The Wardrobe 2, desenvolvida pela FM Studio. Bem a tempo para o Halloween, a história se ramifica em outra aventura emocionante e emocionante. Depois de receber um lindo guarda-roupa, nossa protagonista e sua família se instalam em sua casa felizes e esperançosos. Porém, um trágico acidente que acontece próximo ao guarda-roupa deixa nosso personagem desesperado e sozinho. Nosso trabalho é explorar os cômodos misteriosos da casa onde está esse guarda-roupa e resolver quebra-cabeças para nos reencontrarmos com um ente querido perdido. Existem livretos e instruções sobre como se comunicar com os mortos no jogo, então certifique-se de realizar todas essas tarefas para completar o ritual. Você está pronto para outra aventura de Halloween que lhe causará arrepios na espinha? Clique nos itens de seu interesse para pegá-los e armazená-los em seu inventário. A partir daí você pode clicar neles e usá-los em outros itens ou portas do jogo. Preso? Tente o ? ícone para ver se você consegue uma dica! Forgotten Hill: The Wardrobe 3 foi criado pelo FM Studio. Eles têm outros grandes jogos de terror no Poki, como Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer e Forgotten Hill: Surgery. Não se esqueça de jogar Pixel Volley também!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Forgotten Hill: The Wardrobe 3. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.