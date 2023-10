Forgotten Hill Memento: Playground é um jogo de terror point-and-click onde você embarca em uma jornada sombria para aprender as histórias dos residentes de Forgotten Hill. Exercite sua mente resolvendo quebra-cabeças artisticamente elaborados e mergulhe na mais recente e cativante continuação de Forgotten Hill. Você está pronto para saber o que acontece a seguir?Como jogar:Clique nos itens de interesse para pegá-los e armazená-los em seu inventário. A partir daí você pode clicar neles e usá-los em outros itens ou portas do jogo.Sobre o criador:Forgotten Hill Memento: Playground foi criado pelo talentoso FM Studio. Este é o sexto jogo deles no Poki depois de Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Surgery, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Love Beyond e Forgotten Hill Memento: Buried Things.

