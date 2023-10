Forgotten Hill: The Wardrobe é um jogo assustador de apontar e clicar desenvolvido pela FM Studio. Você descobre que seu irmão está gravemente doente depois de voltar de um internato para visitar sua casa, e isso tem algo a ver com as criaturas implacáveis ​​​​à espreita que querem jogar um jogo mortal com ele. Explore a casa e resolva vários quebra-cabeças para ajudar a curar seu irmão, e faça-o explicar como tudo isso está relacionado ao misterioso guarda-roupa de um dos quartos. Você está pronto para esta aventura que lhe causará arrepios na espinha? Existem coisas mais assustadoras do que esqueletos no armário da casa dos Anderson. Clique nos itens de interesse para pegá-los e armazená-los em seu inventário. A partir daí você pode clicar neles e usá-los em outros itens ou portas do jogo.Forgotten Hill: The Wardrobe foi criado pelo FM Studio. Eles têm outros ótimos jogos de terror no Poki, como Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill : Titereiro e Colina Esquecida: Cirurgia. Não se esqueça de jogar Pixel Volley também!

