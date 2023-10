Forgotten Hill Disillusion: The Library é um novo capítulo da série Forgotten Hill. Um ano depois de escapar de Forgotten Hill, você acaba em um museu e biblioteca para aprender mais sobre todas as coisas assustadoras que encontrou até agora e recuperar a sanidade. Complete todos os quebra-cabeças para saber mais sobre a história de Forgotten Hill.Como jogar:Clique nos itens de interesse para pegá-los e armazená-los em seu inventário. A partir daí você pode clicar neles e usá-los em outros itens ou portas do jogo.Forgotten Hill Disillusion: A Biblioteca foi criada pelo FM Studio. Eles têm outros ótimos jogos de terror no Poki, como Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer e Forgotten Hill: Surgery . Não se esqueça de jogar Pixel VolleyPixel Volley também!

