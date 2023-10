Portrait of an Obsession é um jogo de quebra-cabeça de apontar e clicar com tema de terror desenvolvido pela FM Studio. É a mais nova história derivada da popular série Forgotten Hill. Desta vez, a história envolve alguém obcecado por um retrato potencialmente amaldiçoado e sua luta para colocar as mãos nele. Você poderá ajudar o protagonista a decifrar os códigos e problemas para encontrar o retrato. Use sua lógica e também o recurso de dicas para ajudá-lo quando os quebra-cabeças se tornarem desafiadores. Prepare-se para o equilíbrio perfeito entre terror e acampamento!Como jogar:Clique nos itens de interesse para pegá-los e armazená-los em seu inventário. A partir daí você pode clicar neles e usá-los em outros itens ou portas do jogo.Sobre o criador:O Retrato de uma Obsessão foi criado pelo FM Studio. Eles têm outros jogos no Poki: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Surgery e Little Cabin in the Woods .

