Forgotten Hill: Fall é o primeiro jogo da série de jogos Forgotten Hill, ponto assustador e clique. Depois que seu carro quebra no meio da noite, você procura ajuda em uma casa que fica mais à frente. Aponte e clique pela casa assustadora, resolvendo quebra-cabeças e encontrando pistas. Você é corajoso o suficiente para jogar Forgotten Hill: Fall? Como jogar:Clique nos itens de interesse para pegá-los e armazená-los em seu inventário. A partir daí você pode clicar neles e usá-los em outros itens ou portas do jogo. Sobre o criador:Forgotten Hill: Fall foi criado pelo talentoso FM Studio. Este é o segundo jogo deles no Poki depois do Pixel Volley!

