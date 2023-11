Tightrope Theatre é um jogo de quebra-cabeça criado pela Adventure Islands. Você joga como um acrobata de circo em um monociclo que se apresenta no palco. Use suas habilidades de plataforma e pule de cordas em plataformas para chegar ao final de cada nível e animar o público! Você será capaz de vencer todos os níveis deste jogo de quebra-cabeça de plataforma? Mover - A e D ou teclas de seta Saltar - Espaço O Teatro Tightrope foi criado por Adventure Islands. Jogue seus outros jogos incríveis no Poki: Heart Star, Duke Dashington Remastered, Super Dangerous Dungeons, Total Party Kill e Tiny Dangerous Dungeons Você pode jogar Tightrope Theatre online sem baixar ou instalar gratuitamente usando seu desktop e dispositivos móveis no Poki.

Site: poki.com

