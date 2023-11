Big NEON Tower VS Tiny Square é um jogo de plataforma de quebra-cabeça no qual você atravessa uma emocionante plataforma de vários níveis cheia de obstáculos. Seu melhor amigo, Pineapple, foi roubado por Big Square e levado ao topo de uma grande torre cheia de armadilhas mortais. Subindo esta torre, você encontrará torres mortais com sensores, saltos mortais com laser, poças de lava e muito mais. Certifique-se de parar em todos os postos de controle para não perder muito progresso ao se deparar com uma das armadilhas meticulosamente colocadas. Você consegue encontrá-lo neste nível gigante dividido em grandes seções de tela única? Aproveite a estética dos anos 90 com uma trilha sonora relaxante!Mover - teclas de seta A/D ou esquerda/direitaPular - espaço ou seta para cimaReiniciar - YBig NEON Tower VS Tiny Square foi criado pela EO Interactive. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Big NEON Tower VS Tiny Square gratuitamente no Poki.Sim! Este é o jogo original, mas uma versão simplificada apenas no Poki!Big NEON Tower VS Tiny Square pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis como telefones e tablets.

