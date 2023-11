Tower Crush é um jogo de defesa de torre criado pela Impossible Apps. Construa sua torre com até seis andares, carregue-a com armas, atualize, evolua e derrote seus adversários em batalhas fantásticas! Crie sua própria estratégia de batalha com oito classes exclusivas (Guerreiro, Paladino, Morto-Vivo, Orc, Viking, Mago, Elemental do Fogo, Golem de Pedra) e dez tipos de armas incrivelmente poderosas (Metralhadoras, Canhões, Armas Flamejantes, Lançadores de Bombas, Ondas de Choque, Lançadores de foguetes, lasers, Teslas, canhões de gelo, poderosos canhões de plasma). Com mais de 280 níveis no modo campanha e diversão sem fim no modo multijogador, cada partida será uma experiência diferente. Você está pronto para destruir a torre do seu oponente? Por honra e glória!Clique ou toque em um dos andares da torre para selecioná-lo e clique ou toque em um dos andares inimigos para atacar. Preste atenção aos ícones de power-up quando eles aparecem perto de sua torre para usar power-ups como Shield, Healing, Thunderstorm, Ice e muito mais.Tower Crush foi criado por Impossible Apps. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

