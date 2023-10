Esmague! é um jogo de arcade criado pela Sakkat Studio. Comece sua própria fábrica de sucos onde você precisa esmagar frutas à moda antiga: usando os punhos! Perfure vários tipos de frutas e baús de tesouro na esteira para ganhar dinheiro. Evite socar bombas, pois elas lhe custarão uma vida. O dinheiro que você ganhou pode ser gasto em novos tipos de frutas e até em acessórios bacanas para suas mãos. Vá em frente e dê uma chance. Você vai enlouquecer com Crush It! Soco - Toque, botão esquerdo do mouse ou barra de espaço Esmague! foi criado pelo Sakkat Studio. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: James Gun, Ground Digger, Sweet Run e Throw It Higher!

Site: poki.com

