Build & Crush é um jogo onde você pode construir ou destruir níveis! No modo de construção, você pode usar blocos para moldar seus próprios níveis exclusivos, que você pode esmagar ou carregar para que outros possam esmagar. No menu de esmagamento você verá vários níveis criados por usuários que você pode destruir com uma variedade de armas, veículos ou desastres naturais. Escolha entre aviões, uma bomba nuclear, um raio, um vulcão e muito mais! Você pode escolher um nível no menu ou selecionar o modo aleatório. Ao lado do modo construir e esmagar, você tem o modo multijogador que atualmente apresenta um modo zumbi. Neste modo você deve se unir e matar os zumbis antes que eles destruam o prédio. Você consegue criar alguns níveis incríveis e, mais importante, esmagá-los?Menu - PCrush - CBlocks - TabSelecione Crush power / Shoot - CursorSaia do poder atual - QBuild & Crush foi criado por Ctrl4ltDel. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

