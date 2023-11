Tribals.io é um jogo de sobrevivência multijogador onde você cria, minera, constrói e explora uma ilha tentando sobreviver. Tribals combina mecânicas familiares de jogos como Minecraft, Rust e ARK Survival neste jogo de sobrevivência gratuito e fácil de jogar! Escolha construir sua própria base e vá para a ilha sozinho ou com seus amigos! Há muito o que fazer, desde perseguir galinhas e ser perseguido por ursos até construir bases enormes e fabricar todos os tipos de ferramentas e armas. Crie seu próprio personagem e salte para a natureza para ver quanto tempo você consegue sobreviver. Explore a ilha, mas tome cuidado com seus níveis de fome e sede, fique muito baixo e... bem, você não vai querer descobrir! Com muitos itens diferentes para coletar e ainda mais para fabricar, você nunca ficará sem coisas para fazer! Veja quanto tempo você e seus amigos conseguem sobreviver juntos ou uns contra os outros. Tribals pode ser jogado sozinho ou com outras pessoas, então entre e descubra como você quer jogar! Você consegue conquistar a ilha e se tornar a melhor tribo?Movimento: WASDSaltar: Barra de espaçoAção principal: Botão esquerdo do mouseUsar microfone: Pressione PARAAbrir inventário: AbaUsar bate-papo de texto: EntrarMenu de criação: Clique com o botão direitoTribals.io foi criado pelo ONRUSH Studio. Confira o outro jogo deles no Poki: Venge.io! Você pode jogar Tribals.io de graça no Poki. Você pode ganhar experiência criando itens. Acesse o menu Crafting pressionando Tab.Sim, você pode! Você pode escolher entre vários estilos de cabelo e barba. Você também pode alterar o tamanho de cada parte do corpo, mudar o cabelo, a barba e a cor da pele, além de adicionar algumas tatuagens!Existem dois tipos de itens espalhados pela ilha que você pode pegar. Pode ser o conteúdo do saco de um jogador caído cheio de itens aleatórios ou coisas que crescem organicamente na ilha. Corra pelo mapa para encontrar folhas comestíveis, milho, coco, banana, frutas vermelhas e muito mais! Você também pode caçar e esfolar qualquer animal que encontrar. Há uma seleção de armas brancas, como machadinha, picareta, tocha, etc. Além disso, você pode criar armas de longo alcance, como um arco ou uma pistola. Ou você pode simplesmente usar os punhos se estiver se sentindo antiquado.

