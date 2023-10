Blockpost Legacy é um jogo de tiro cúbico multijogador 3D com uma variedade de modos de jogo e uma infinidade de armas. Experimente a emoção do tiroteio em tempo real contra jogadores online reais em jogos divertidos como Deathmatch, Free for All, Elimination, Gun Game, Pistol Only e Team Deathmatch. Além disso, você pode até jogar modos divertidos como Infection (Zombie) e Shovel battle. Verifique o menu de tarefas para completar missões e ganhar mais experiência e power-ups. Nesta experiência de armas cheia de ação, quanto mais partidas você joga, mais você sobe de nível e fica melhor! Você poderá personalizar seu personagem, abrir caixas, desbloquear skins exclusivas e melhorar seu arsenal existente à medida que sobe de nível. Explore um arsenal completo que consiste em várias armas brancas, submetralhadoras, espingardas, explosivos, rifles automáticos e semiautomáticos, atiradores de elite e muito mais. Não se esqueça de convidar seus amigos para sua equipe e multiplicar seu poder!Movimento - WASD ou teclas de setaAtirar - Botão esquerdo do mouseApontar - Botão direito do mousePular - Barra de espaçoTrocar armas - Teclas numéricasBlockpost foi criado por Skullcap Studios. Jogue o outro jogo deles no Poki: BlockpostVocê pode jogar Blockpost Legacy gratuitamente no Poki.Blockpost Legacy pode ser jogado no seu computador.

