Battle Forces é um jogo de tiro cyberpunk online em 3D criado pela Full Hp ltd. Mergulhe nesta experiência FPS realista e jogue contra pessoas reais. Existem 6 heróis únicos com histórias de fundo, um enorme arsenal de armas, modificações, habilidades especiais, skins e muito mais! Convide seus amigos para uma rodada para maximizar a diversão!Battle Forces é criado pela Full HP ltd. Jogue seus outros jogos acelerados no Poki: Mad GunZ, Fury Wars, Blocky Cars e Run and Gun

