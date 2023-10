Merge Battle é um jogo de fusão ocioso criado por NoPowerup. Combine as armas do seu arsenal, derrote monstros e chefes e salve o mundo! Combine armas idênticas para obter armas mais novas e poderosas. Você pode tocar na tela repetidamente para obter novas armas mais rapidamente. Existem 36 tipos de armas, vários inimigos diferentes, boosters poderosos, baús de tesouro e mais surpresas esperando por você. Vá em frente e salve o mundo de uma invasão de monstros levantando apenas um dedo! Toque na tela repetidamente para obter novas armas. Arraste uma arma e solte-a em outra idêntica para criar uma arma mais poderosa. Merge Battle foi criado por NoPowerup. Jogue seus outros jogos no Poki: Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, ShootZ e Traffic Rush!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Merge Battle. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.