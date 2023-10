RotateZ é um jogo de simulação onde você adiciona e gira peças padronizadas para revelar várias imagens completas. Cada nível coloca você contra outro padrão, e há mais de dezenas de níveis para completar com dificuldades diferentes! Estude primeiro os padrões e os ângulos e depois comece a colocar e girar as peças. Você pode arrastar e soltar um bloco no slot apropriado. Para girá-lo, você pode clicar ou tocar nele uma vez. Se o seu arranjo atual corresponder, a área de jogo será destacada. Isso indicará se você está ou não no caminho certo. Portanto, certifique-se de que toda a tela esteja destacada para completar o nível. Não se esqueça de compartilhar o RotateZ com seus amigos e ver quem consegue terminar o jogo mais rápido!Arraste e solte uma peça no slot apropriado. Toque ou clique para girá-lo.RotateZ é criado pela NoPowerup, uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede no Vietnã. Jogue seus outros jogos divertidos de gerenciamento ocioso e clicker no Poki: SlashZ, FlowZ, Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ e Traffic Rush!Você pode jogar RotateZ gratuitamente no Poki.RotateZ só pode ser reproduzido em seu computador por enquanto.

