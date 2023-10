Corrida de trânsito! é um jogo de habilidade desenvolvido pela No Power-up Studios. As ruas de uma metrópole gigante estão em suas mãos: controle uma cadeia monocromática de veículos e navegue pela cidade para chegar aos destinos desejados. Você pode passar por um cruzamento com um clique ou toque do mouse, mas deve ter cuidado com o tempo. Clicar muito cedo ou muito tarde certamente resultará em um acidente. Você pode terminar o Traffic Rush! sem um único acidente de carro?Enviar carro - botão esquerdo do mouseTraffic Rush! foi criado por NoPowerup. Jogue seus outros jogos no Poki: Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon e ShootZ

Site: poki.com

