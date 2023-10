Survival Builder é um jogo de simulação ocioso onde você deve sobreviver em uma ilha deserta construindo tudo do zero. Comece com um simples bambu primitivo e vá avançando até chegar à casa mais impecável que você possa imaginar. Recrute trabalhadores e atribua diferentes tarefas, desde fabricação de tijolos e lenhador até tarefas avançadas como construção de casas. Você tem total controle do gerenciamento do processo para otimizar o fluxo de trabalho da sua tribo e construir as casas da maneira mais perfeita possível. Acumule moedas, ganhe algumas recompensas e termine de construir as casas de bambu em cada rodada para desbloquear casas de sobrevivência mais emocionantes com recursos surpreendentes, como poço de água, piscina e assim por diante! Então pegue suas ferramentas e participe da diversão!Toque ou clique com o botão esquerdo do mouse em um pedaço de terra, objeto ou trabalhador para interagir com ele.Survival Builder foi criado pela NoPowerup, uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede no Vietnã. Jogue seus outros jogos divertidos de gerenciamento ocioso e clicker no Poki: Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ e Traffic Rush!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Survival Builder. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.