Idle Gang é um jogo de simulação 3D onde você governa seu próprio império de gangues em uma cidade vibrante. Muitos proprietários de empresas têm dificuldade em ameaçar gangsters e precisam de suas habilidades para protegê-los. Vença os capangas e ganhe o controle de um território e, em seguida, melhore esse território de várias maneiras para aumentar seus ganhos. Atualize seus lutadores para ficarem mais fortes, atualize e automatize edifícios para ganhar mais dinheiro, e faça isso até ficar rico! Não se esqueça de verificar os bônus e surpresas que estão por aí, pois eles podem lhe dar aumentos de dinheiro e até ajuda de gigantescos heróis sobre-humanos. Idle Gang envolve gerenciamento de cidade e jogos de luta cheios de ação em um pacote divertido. Compartilhe com seus amigos para descobrir quem pode construir o maior império de gangues.Clique em um prédio para abrir o menu de atualizações. Clique no botão "Lutar" para iniciar o combate. Você pode assumir o controle de um prédio depois de derrotar todos os seus rivais. Idle Gang é criado pela NoPowerup, uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede no Vietnã. Jogue seus outros jogos divertidos de gerenciamento ocioso e clicker no Poki: Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ e Traffic Rush!Você pode jogar Idle Gang gratuitamente no Poki.Idle Gang só pode ser reproduzido no seu computador por enquanto.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Idle Gang. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.