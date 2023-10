FlowZ é um jogo de simulação de líquidos 3D onde você gerencia o fluxo de substâncias fluidas coloridas organizando a direção dos tubos. Nossos personagens Verde e Azul estão com sede, e você só pode ajudá-los dando-lhes acesso ao suco nutritivo que desejam. Basta tocar ou clicar em um tubo para girá-lo. Em seguida, gire todas as peças a seguir para que o fluxo atinja o caractere apropriado. O azul só quer a água azul, enquanto o verde só aceita o verde. Os quebra-cabeças e engenhocas ficarão mais difíceis à medida que você avança no jogo, então certifique-se de que cada personagem tenha a cor certa. Se tiver dúvidas, você pode usar uma dica para mostrar a solução! Se não quiser acompanhar o fluxo, você pode controlá-lo no FlowZ! Toque ou clique em um tubo para girá-lo. Em seguida, gire todas as peças a seguir para que o fluxo atinja o caractere apropriado. O azul só quer a água azul, enquanto o verde só aceita o verde. FlowZ é criado pela NoPowerup, uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede no Vietnã. Jogue seus outros jogos divertidos de gerenciamento ocioso e clicker no Poki: Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ e Traffic Rush!Você pode jogue FlowZ gratuitamente no Poki.FlowZ só pode ser reproduzido no seu computador por enquanto.

Site: poki.com

