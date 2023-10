Idle Tree City é um jogo de simulação criado por NoPowerup. Neste jogo de gerenciamento ocioso, você deve ajudar lindas árvores a construir lindas casas de madeira. Ganhe dinheiro, compre atualizações, produza árvores mais rapidamente e construa uma nova cidade de madeira! Você consegue construir a cidade arbórea mais verde que o mundo já viu? Toque ou clique com o botão esquerdo do mouse em um pedaço de terra, objeto ou trabalhador para interagir com ele. Clique em um bloco vazio para plantar uma árvore. Idle Tree City é criada por NoPowerup. Jogue seus outros jogos viciantes no Poki: Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ e Traffic Rush!

