Horse Shoeing é um jogo de simulação desenvolvido pela No Power-up. Você é o dono de um estábulo neste jogo e é sua função fazer com que seus companheiros equinos se sintam bem e ativos. Horse Shoeing gamifica a vida no celeiro, apresentando uma grande quantidade de minijogos onde você limpa e ferra os cascos de seus cavalos, escova seus cabelos, leva-os para passear, brinca com eles e muito mais!Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse ou o dedo de acordo com as instruções na tela para completar os minijogos.Horse Shoeing é criado por NoPowerup. Jogue seus outros jogos no Poki: Traffic Rush!, Idle Digging Tycoon e ShootZ

Site: poki.com

