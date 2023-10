SlashZ é um jogo de simulação de corte onde você corta vários objetos domésticos de diferentes ângulos. Faça com que a área da superfície seja a menor possível, sem cortar os besouros inocentes. Tente incluí-los na mesma área ao cortar o objeto. Cada nível coloca você contra outro objeto, e há mais de cem níveis para completar com dificuldade variada! Comece com a sala de seus objetos domésticos e vá avançando lentamente para níveis avançados, como esquinas e até vendedores de comida! Preste atenção aos objetivos bônus, como besouros voadores, combos de barras e cortes perfeitos, pois eles o ajudarão a marcar melhores pontos. Compartilhe o SlashZ com seus amigos e veja quem tem a mão mais firme!Toque ou clique e deslize como se estivesse cortando algo com uma tesoura. Faça isso até encolher a peça do quebra-cabeça com todos os besouros na mesma metade. SlashZ é criado pela NoPowerup, uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede no Vietnã. Jogue seus outros jogos divertidos de gerenciamento ocioso e clicker no Poki: RotateZ, Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ e Traffic Rush! Você pode jogar SlashZ gratuitamente no Poki. SlashZ só pode ser reproduzido no seu computador por enquanto.

Site: poki.com

