Idle Digging Tycoon é um jogo casual desenvolvido pela No Power-up Studios. Viaje para um mundo distante habitado por homens das cavernas e contrate-os para cavar o solo para você em busca de ouro e objetos de valor. Use o ouro que você ganhou para construir novos edifícios, atualizações e ferramentas novas e mais rápidas. Você pode relaxar e observar o trabalho de sua equipe ou ajudá-los clicando repetidamente. Vá em frente, transforme este mapa disforme em um negócio lucrativo para você e seus colegas de equipe. Você gosta deste jogo?Toque com o dedo ou clique com o botão esquerdo do mouse repetidamente para cavar o chão.Idle Digging Tycoon é criado por NoPowerup. Jogue seus outros jogos no Poki: Horse Shoeing, Traffic Rush! e ShootZ

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Idle Digging Tycoon. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.