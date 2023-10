ShootZ é um jogo de tiro 3D criado por No Power-up. Torne-se um atirador furtivo em um universo colorido e atire rapidamente em todos os seus alvos, um inimigo após o outro. Mas não se deixe enganar pelo ritmo acelerado do ShootZ: concentração e mira cuidadosa são tão importantes quanto a quantidade de balas restantes. Seus pontos são calculados com base na eficiência de suas habilidades de atirador. Preste atenção aos cenários especiais onde você pode eliminar dois oponentes com um só tiro. Você está pronto para o jogo de tiro mais viciante do ano? Mirar - (Segure) Botão esquerdo do mouse Atirar - (Liberar) Botão esquerdo do mouse ShootZ foi criado por criado por NoPowerup. Jogue seus outros jogos no Poki: Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon e Traffic Rush!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com ShootZ. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.