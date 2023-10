Sniper Code 2 é um jogo de quebra-cabeça onde você atira em inimigos e completa várias tarefas à distância usando seu rifle de precisão. Existem muitos níveis desafiadores com missões criativas onde você não estará apenas atirando em pessoas, mas participará de missões táticas. Às vezes, apenas atirar nas lâmpadas e nos objetos ao redor é suficiente para resolver a situação sem derramamento de sangue. Além disso, use suas balas de forma criativa para não ficar sem munição no meio da missão. Sua precisão é muito importante neste jogo, assim como sua habilidade furtiva. Não se esqueça de gastar o dinheiro que ganhou na loja para melhorar suas habilidades. Você tem o que é preciso para terminar todas as missões no Sniper Code 2? Atirar - botão esquerdo do mouse O Sniper Code 2 foi criado pela Softlitude. Eles têm outros jogos de habilidade divertidos no Poki: Neon Car Maze e The Sniper Code. Você pode jogar Sniper Code 2 gratuitamente no Poki. Sniper Code 2 pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Sniper Code 2. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.