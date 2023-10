Neon Car Maze é um jogo de habilidade desenvolvido pela Softlitude. Assuma o controle de um carro e colete todas as estrelas enquanto dirige até seu destino em um labirinto colorido de neon. Os labirintos ficarão mais complicados à medida que você avança, mas você também desbloqueará carros mais novos e mais legais para apimentar as coisas. Existem 50 níveis a serem vencidos para ganhar a coroa. Você consegue coletar todas as estrelas e vencer as pontuações mais altas dos seus amigos? Dirigir - WASD ou teclas de seta Neon Car Maze foi criado pela Softlitude. Jogue seu outro jogo de arcade em Poki: The Sniper Code

Site: poki.com

