Mad Car Racing é um jogo de corrida onde você deve vencer seu oponente em 10 grandes etapas. Derrote ambos os seus oponentes para vencer a corrida. Você pode desbloquear carros diferentes na garagem. Tenha cuidado, pois os outros pilotos podem esbarrar em você, o que pode fazer com que você caia do mapa e perca um tempo valioso! Você consegue terminar em primeiro em todas as etapas? Steer - setas Boost - barra de espaçoMad Car Racing foi criado por Brainsoftware. Eles são conhecidos pela série Parking Fury e jogos de corrida como Moto Trial Racing e muito mais, todos jogáveis ​​no Poki!

Site: poki.com

