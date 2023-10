Mad Cars Racing and Crash é um jogo de simulação de carros 3D onde você deve provar suas habilidades de direção em 12 pistas de corrida exclusivas. Competir contra bots e coletar estrelas para completar corridas com sucesso. Você pode usar suas estrelas para desbloquear novos veículos. Além das estrelas, você pode ganhar dinheiro para gastar na personalização e no aprimoramento do seu carro para melhor se adequar ao seu estilo de jogo. Existem 35 veículos, 60 pistas de corrida, modo para dois jogadores, uma área de direção livre e uma área de campo de batalha. Você pode usar um carro blindado, caminhão, caminhão de bombeiros, caminhão monstro, carros de corrida, máquina de trabalho e muito mais. Não se esqueça de ativar o nitro para acelerar e fazer o que for preciso para vencer a corrida! Você tem o que é preciso para ser o melhor piloto da cidade? Mad Cars Racing and Crash foi criado pela AYN Games. Eles criam jogos de corrida e direção em 3D realistas. Jogue o outro jogo deles no Poki: Cyber ​​Cars Punk Racing

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Mad Cars Racing and Crash. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.