2 Player City Racing 2

2 Player City 2 Racing é um jogo de corrida de carros 3D criado pela Brain Software. Competir contra outros pilotos nas ruas da cidade praticamente deserta. Colete moedas no caminho para comprar novos veículos mais legais, como um carro esportivo fascinante ou um enorme caminhão de lixo, e tente vencer corrida após corrida. Se você está animado com a ideia de dirigir em alta velocidade pela cidade, simule essa sensação em 2 Player City Racing! Você consegue vencer todos os seus oponentes até a linha de chegada e vê-los comer sua poeira?Dirigir - Teclas de setaEspecial - Barra de espaçoRedefinir - RDrive - Teclas ESDFEspecial - Shift esquerdoRedefinir - M2 Player City Racing 2 foi criado pela Brain Software. Jogue seus outros jogos casuais em Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars e Car Drift Racers 2

Site: poki.com

