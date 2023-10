Burnout Extreme Drift 2 é um jogo de corrida de carros 3D criado pela Brain Software. Experimente a emoção de andar a toda velocidade e derrapar em várias pistas em locais diferentes. As competições neste jogo irão ajudá-lo a ganhar dinheiro, então você pode gastar esse dinheiro para comprar carros mais novos e melhores. Trabalhe duro para dominar as pistas desafiadoras e se tornar o campeão mundial de drifting. Sua necessidade de velocidade será satisfeita com Burnout Extreme Drift 2.Drive - WASD ou teclas de setaFreio - Barra de espaçoBurnout Extreme Drift 2 foi criado pela Brain Software. Jogue seus outros jogos de carros no Poki: 18 Wheeler Cargo Simulator 2, Fortride: Open World, 2 Player City Racing 2, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars e Car Drift Racers 2

Site: poki.com

